عبدالمهدي : نعوّل كثيرا على المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في خدمة الدولة والمجتمع وحفظ المال العام

2019/02/09 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي على ان الحكومة تعوّل

كثيرا على المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في خدمة الدولة والمجتمع وحفظ

المال العام والعمل وفق عمل مؤسساتي محكم ، وانها تستمع لجميع

الآراء لتشكيل المجلس وهي تكمل بعضها واصبحت نمط حياة نتفاعل معه بكل

إيجابية .جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم اجتماع المجلس الأعلى لمكافحة الفساد ،

مؤكدا ان مهمة المجلس هي التنسيق بين الهيئات الرقابية لتسريع الجهود

واختصار الوقت من اجل تحقيق الأهداف، ولا يتضمن عمل المجلس اية

نفقات او هياكل اضافية بل يعتمد على عمل المؤسسات القائمة

وامكاناتها.وجرى خلال الاجتماع بحث العديد من الملفات المعروضة من الجهات

الرقابية والقضائية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها ، الى جانب

تحديد آليات عمل المفتشين العامين.

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