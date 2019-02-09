شاهد .. قوات إسرائيلية ضمن التحالف الأمريكي في أفغانستان والعراق

2019/02/09 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يؤكد خبراء في الشان الاسرائيلي بان الجيش الاسرائيلي يتواجد في

أفغانستان بكونه جزء لايتجزء من قوات التحالف الغربي الذي تقوده

واشنطن، وهو دليل اخر على تواجد تلك القوات ايضا في العراق .

تقرير : عدنان عبد الحسن

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