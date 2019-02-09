السهيل يوجه بتعيين الكفيفة “مينا رغيد ” الأولى على جامعة الموصل

2019/02/09 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – عراق برس- 9 شباط / فبراير: اعلنت وزارة التعليم ، السبت ، انه ” وأيمانا بحجم وطبيعة المسؤولية التي تنهض بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من رعاية أسرها التدريسية وأبنائها الطلبة وإدامة زخم احتضانهم والحفاظ على حقوقهم وتوفير كامل السبل لديمومة مسيرهم في المشوار البحثي والأكاديمي ، فقد وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاستاذ الدكتور قصي السهيل بتعيين مينا رغيد خريجة كلية الاداب/قسم اللغة العربية الأولى على جامعة الموصل للعام الدراسي ٢٠١٧/ ٢٠١٨.

وشدد ، على ” ضرورة الالتفات إلى طبيعة الظروف التي يمر بها طلبة المحافظات المحررة ومنها مدينة الموصل وتوفير المستلزمات الضرورية التي تؤمن الإفادة من الطاقات العلمية للطلبة المتفوقين سيما من ذوي الاحتياجات الخاصة”.

وكان وزير التعليم العالي قد اطلع على مناشدة الخريجة المتفوقة مينا رغيد وهي تطالب فيها الحفاظ بحقها في التعيين على ملاك جامعة الموصل كونها من المكفوفين وقد اعترضت اللجنة الطبية في وزارة الصحة على تعيينها ورغم ذلك امر السهيل باعادة تعيينها وحل الاشكال الحاصل مع وزارة الصحة نتيجة اعتراضهم على قرار التعيين” .



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