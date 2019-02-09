المجلس الأعلى يهنئ الجمهورية الإسلامية بمناسبة الذكرى الأربعين للثورة: مواقف إيران لا تنسى

2019/02/09 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، أن الثورة الإسلامية في إيران حققت منجزات كبرى وعلى مختلف المستويات في مقدمتها إعادة الهيبة والاعتبار.وقال المجلس في بيان تهنئة بمناسبة الذكرى الأربعين لانطلاقة الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني (قدس سره): “يتقدم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الشعب الإيراني وقيادته المتمثلة بالأمام السيد على […]

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