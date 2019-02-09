2019/02/09 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد المتحدث باسم الحشد الشعبي محور الشمال علي الحسيني اليوم السبت، أن الأوضاع الأمنية في محافظة كركوك مستتبة، ولا حاجة لإعادة قوات البيشمركة إلبها.وقال الحسيني، أن “إعادة قوات البيشمركة إلى محافظة كركوك يعني عودة القلق وعدم الاستقرار”، لافتًا إلى “اساليب البيشمركة المتبعة مع الاهالي”.وكانت بعض الوسائل الإعلامية قد نقلت أنباء تزعم وجود […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي: عودة البيشمركة إلى كركوك يعني عودة القلق إلى المحافظة alansaar.

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