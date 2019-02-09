2019/02/09 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… كشف القيادي في حركة التغيير صابر إسماعيل, السبت, عن ذهاب الإيرادات المالية الكبيرة في حكومة إقليم كردستان إلى جيوب الفاسدين في الأحزاب الحاكمة.وقال إسماعيل في تصريح لوكالة / المعلومة /، إنه “كان من الأولى أن لا تقوم الحكومة المركزية بإرسال أموال وموازنة إقليم كردستان, إلا من خلال لجنة مختصة تراقب صرف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التغيير تكشف عن استيلاء الأحزاب الحاكمة على مواد الإقليم المالية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التغيير تكشف عن استيلاء الأحزاب الحاكمة على مواد الإقليم المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).