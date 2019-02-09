2019/02/09 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الشباب والرياضة احمد العبيدي: إصرار اللجنة الاولمبية العراقية على إجراء الانتخابات يعد مخالفة صريحة لقوانين الدولة

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