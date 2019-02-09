2019/02/09 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكتشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية، السبت، عن تسجيل إصابات سرطانية نتيجة استخدام مواد التجميل مغشوشة وحقن ما تسمى بـالبوتوكس والفلر وحقنها عبر كوادر غير مختصة في الصالونات النسائية والعيادات غير المرخصة.وقالت عضو لجنة الصحة منال الملسماوي، ان "هناك كميات كبيرة وأنواع عديدة من مساحيق ومواد التجميل تدخل للبلاد وبشكل يومي مغشوشة وتحتوي على مواد مسرطنة وغير خاضعة للفحص".

وأضاف، ان "تلك المواد تباع في الاسواق العامة ومن دون رقيب من قبل الجهات المعنية".

وتابعت، ان "هناك انتشار واسع على تعاطي حقن البوتوكس والفلر واغلبها مسرطنة وغير مفحوصة".

وأوضحت، ان "أغلب تلك المواد يتم تعاطيها واستخدامها في صالونات نسائية غير مجازة وعلى يد كوادر بعيادات طبية غير متخصصة".

وحذرت، من "انتشار الإصابات السرطانية نتيجة تلك المواد التي بدأت دائرة استخدامها في اتساع كبير".



انتهى/ ف

التعليقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة النيابية: تسجيل إصابات سرطانية سببها مواد التجميل) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة النيابية: تسجيل إصابات سرطانية سببها مواد التجميل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).