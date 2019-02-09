عبد المهدي: مجلس مكافحة الفساد ينسق العمل ولا يتضمن اي نفقات مالية

2019/02/09 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، ان الحكومة تعوّل كثيرا على المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في خدمة الدولة والمجتمع وحفظ المال العام والعمل وفق عمل مؤسساتي محكم، مبينا ان مهمة المجلس تنسيق العمل بين الجهات الرقابية ولا يتضمن اية نفقات مالية.وذكر المكتب الإعلامي لعبد المهدي في بيان تلقت /المعلومة/ […]

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