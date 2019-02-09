الدوبرداني: تقصي الحقائق النيابية تتابع ملابسات اعتداء الحشد الشعبي على القاضي سمير برواري

2019/02/09 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلاستنكر النائب في البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، شيروان الدوبرداني، الاعتداء على القاضي سمير برواري من قبل عناصر الحشد الشعبي في الموصل، مؤكداً أن لجنة "تقصي الحقائق النيابية تتابع ملابسات الحادث".وأفاد المكتب الإعلامي للدوبرداني في بيان إن الأخير أجرى اتصالاً هاتفياً مع القاضي سمير برواري "من أجل الاطمئنان على صحته، والوقوف على ملابسات حادث الاعتداء".وأكد الدوبرداني "دعمه ومساندته للقاضي وجميع قضاة نينوى، رافضاً جميع أشكال الاعتداء والتجاوز عليهم، سيما وأن الاعتداء على القضاة أمر خطير يجب على الجميع التوقف عنده ومنع تكراره".وشدد على أن "لجنة تقصي الحقائق النيابية والذي هو عضو فيها، ستتابع ملابسات هذا الحادث وسترفع تقريرها بشأنه، كون هكذا اعتداءات قد تؤدي إلى الإخلال بعمل القضاة وعرقلة جهود القضاة ورجال القانون من التحري عن الحقائق والتنقل بحرية".بدوره، أوضح برواري أنه "رفع دعوى قضائية وفق القانون على المعتدين ضمن اللواء 40 من الحشد الشعبي، وذلك لينالوا جزاءهم العادل، ومنع تكرار مثل هكذا اعتداءات مستقبلاً".وكان القاضي سمير برواري قاضي محكمة الموصل في الجانب الأيمن والمدعي العام في ناحية تل عبطة قد تعرض لاعتداء من قبل عناصر تابعة للواء 40 ضمن الحشد الشعبي.وأكدت مصادر محلية بأن عناصر من اللواء 40 في الحشد الشعبي اعتدوا بالضرب المبرح على سائق القاضي سمير برواري كما تعرض القاضي الكوردي أيضاً للاعتداء اللفظي والإهانة، فيما استولى عناصر من الحشد على أسلحة حمايته من عناصر الشرطة المرافقين للقاضي.وقال برواري إنه "لدى خروجي من الدوام الرسمي يوم الأربعاء الماضي الساعة الثانية ظهرا وأثناء توجهي إلى الموصل مررت بإحدى السيطرات التابعة للحشد الشعبي في تل عبطة التي كانت خالية، حيث لا يوجد فيها العناصر المكلفين بالحراسة، وأثناء اجتيازي السيطرة بسيارتي سمعت صوتاً من مسافة طلب مني التوقف، وتبين أنه أحد عناصر السيطرة والذي اتهمني بتجاوز السيطرة عن عمد رغم أنها كانت خالية من العناصر المكلفين بها ولم أشاهد أحدا منهم".وتابع: "أوضحت ذلك لعناصر السيطرة حيث سمح لي بالعبور بشرط أن أسلك الطريق الترابي المحاذي للشارع العام"، مبيناً: "لم ألتزم بما طُلب منه كونه مخالفا للقانون وقواعد السير العام، وواصلت السير في الشارع غير أن سيطرة أخرى أوقفتني، وأجبرتني على العودة إلى الأولى بعد تلقيها نداء منها باعتبار أنني لم ألتزم بما طلبوه مني".وأضاف "عدت إلى السيطرة الاولى مرة أخرى لأجد نحو 10 عناصر ينتظروني فيها، حيث غيرت مساري وتوجهت إلى مركز شرطة ناحية تل عبطة"، موضحاً أنه "عند شرح ذلك لمدير المركز وجه الأخير بمرافقة سيارتي شرطة معي".ومضى بالقول: "خلال عودتي مرة أخرى أوقفتني السيطرة نفسها، واعتدوا على سائقي بالضرب دون تدخل الشرطة، كما حاولوا الاعتداء علي"، مضيفاً "قدّمت شكوى إلى محكمة استئناف نينوى ضد المعتدين علي".وطالب ناشطون في محافظة نينوى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي والمسؤولين كافة بالتدخل ووضع حد لهكذا أعمال تشهدها المحافظة.

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