2019/02/09 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/المنافذ تمنع دخول المحاصيل الزراعية الممنوعة من منافذ الاقليم عبر خانقين

09/02/2019 19:22:00 PM |

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واع بغداد

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، منع دخول المنتجات الزراعية المشمولة بالروزنامه الزراعية.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (وكالة أنباء الاعلام العراقي واع )انه "استكمالاً للمباحثات التي أجراها كاظم العقابي رئيس هيأة المنافذ الحدودية في زيارته الأخيره لأقليم كردستان لغرض منع دخول المنتجات الزراعية المشمولة بالروزنامه الزراعية".

واضاف انه "لمتابعتة المستمره لمموضوع اغراق الاسواق بالمنتجات الاجنبية ورغم توفر المنتوج الوطني الذي يسد حاجة المواطن في كافة المحافظات، وهو يعد جريمة اقتصادية منظمة".

وتابعت، "بجهود شخصية فقد قام العقابي بمفاتحة مدير عام الجريمة المنظمة لغرض منع دخول هذه المنتجات من منافذ الاقليم عبر خانقين مرور في السيطرات بمحافظتي "ديالى وكركوك".

وبدوره استجاب مدير عام الجريمة المنظمة، حيث تمكن اليوم من ضبط اكثر 12 شاحنة محملة بمحصول الطماطم والتي سبب دخولها الى خسائر فادحة للمزارعين في محافظة البصرة وبقية المحافظات.

وقدم رئيس هيأة المنافذ الحدودية الشكر والثناء الى الأخوه في المديرية العامة في للجريمة المنظمة.

داعياً العقابي الى المزارعين في البصرة الى العمل الجاد لسد احتياج محافظات الاقليم وباقي المحافظات عوضاً عن الكميات التي كانت تدخل بصيغة غير رسميه الى المحافظات.

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