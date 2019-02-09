العتبة الحسينية تعلن ابرام مذكرات تفاهم لتنفيذ مشاريع نفطية ومدن سكنية

2019/02/09 | 19:55

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اعلن الهيأة العامة للكمارك، السبت، اتلاف محصولي الطماطم والبرتقال المستورد في منفذ الشيب الحدودي بمحافظة ميسان.

وقالت الهيأة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "تم اتلاف أرسالية من محصولي البرتقال وطماطم، ممنوع أ

بغداد اليوم _ نينوى

اعلنت شركة الحفر العراقية، اليوم السبت، المباشرة بحفر البئر الاول في حقل القيارة النفطي جنوبي الموصل، ضمن عقد مبرم مع شركة انغولية.

وقال إعلام الشركة في بيان، إن "كوادر شركة الحفر العراقية باشرت، اليوم، بحفر البئر الاول

بغداد اليوم- ديالى

أكد مجلس محافظة ديالى، اليوم السبت، استنفار الجهد الهندسي لثلاث تشكيلات امنية وعسكرية تحسبا للمخاطر التي قد تنجم عن ارتفاع مناسيب نهر ديالى واحتمالية غرق المناطق المحيطة به.

وقال رئيس اللجنة الامنية في المجلس صادق ا

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