لواء الشبك في الحشد يرد على انباء منعه للعرب من العودة الى سهل نينوى

2019/02/09 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد لواء 30 المتكون من الشبك في الحشد الشعبي، السبت، على الانباء التي تناقلتها وسائل الاعلام بشان منعه للسكان العرب من العودة الى مناطقهم في سهل نينوى.

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