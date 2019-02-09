عبدالمهدي: نعول كثيرا على المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بخدمة الدولة والمجتمع

2019/02/09 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ،السبت، ان الحكومة تعول كثيرا على المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في خدمة الدولة والمجتمع وحفظ المال العام.

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