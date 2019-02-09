2019/02/09 | 20:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ،السبت، ان الحكومة تعول كثيرا على المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في خدمة الدولة والمجتمع وحفظ المال العام.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبدالمهدي: نعول كثيرا على المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بخدمة الدولة والمجتمع ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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