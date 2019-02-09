قادمة من إيران.. سيول جديدة تجتاح شرقي ديالى

2019/02/09 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤول محلي في محافظة ديالى، السبت، تدفق سيول إيرانية جديدة شرقي المحافظة، فيما أكد أن الأوضاع طبيعية ومسيطر عليها.

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