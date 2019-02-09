خاص| عضو بمجلس البصرة: لا نتفق مع مشروع الإقليم وعلى الحكومة انصافنا

2019/02/09 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص

أكد عضو مجلس محافظة البصرة، غانم المياحي، السبت، عدم وجود اتفاق على مشروع اقليم البصرة، فيما دعا الحكومة المركزي إلى “إنصاف” المحافظة لإبعاد فكرة الإقليم عن أذهان البصريين.

وقال المياحي في حديث لـ"الاتجاه برس"، إن "مشروع اقليم البصرة، لا يتفق عليه عدد من اعضاء المجلس وهناك تفاوتا كبيرا بالآراء حول هذا الموضوع، لان البصرة روح العراق وعصبه الاقتصادي"، مبينا "أننا ندرك أن العراق يعتمد في اقتصاده على المحافظة وبهذا لا نتمنى ان ندخل البلد في مشاكل اقتصادية".

وأضاف أن "على الحكومة المركزية أن تنصف البصرة في التخصيصات المالية والمشاريع التي تقع ضمن مهام الوزارات من اجل إبعاد فكرة الاقليم عن اذهان البصريين".

يذكر ان رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة البصرة، احمد السليطي اعلن في وقت سابق، جمع تواقيع من ثلث اعضاء المجلس لاجراء استفتاء بشأن اقليم البصرة.

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