هادي العامري:الغرب يسعى لتدمير وتفكيك المجتمع العراقي ولن نسمح بذلك

2019/02/09 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم السبت، انه” لن نسمح بأي تواجد أمريكي بري أو بناء قواعد في العراق”.

وقال العامري في كلمة له خلال المؤتمر التنظيمي لمنظمة بدر فرع ديالى، ان” الغرب يسعى لتدمير وتفكيك المجتمع والتعليم”، مؤكدا، أن” البرنامج التعليمي الحكومي غير مهتم بالتعليم بصورة صحيحة في ظل انتشار الحرب الناعمة التي تسعى لتحقيق هدفين الأول تفكيك الأسرة والثاني القضاء على التعليم”.

وأضاف العامري، أنه” نفتخر أن نكون مشروع المقاومة وليس مشروع ينتمي للكيان الصهيوني”، مؤكدا، انه” سنحافظ على السيادة الوطنية ولن نسمح بتدنيسها من قبل أي محتل”.

وأشار إلى، أن” الفوضى الإعلامية في المؤسسات ومواقع التواصل الاجتماعي هدفها قتل الأمل في النفوس لإضعاف الشعب”، مبينا، انه” يجب التأكيد على روح المواطنة والوطنية والتأكيد على معنى الانتصار، ومهمتنا القادمة هي الحفاظ على معنويات المواطن وخلق الأمل لكل العراقيين”.





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