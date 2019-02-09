2019/02/09 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة المنافذ الحدودية ،اليوم السبت، ضبط اكثر من 12 شاحنة محملة بمحصول الطماطة في المنافذ الحدودية بعد استجابة مدير عام الجريمة المنظمة لطلب الهيئة بمنع دخول المنتجات الزراعية المشمولة بالروزنامه الزراعية من منافذ الاقليم عبر خانقين ومرورا بنقاط التفتيش في محافظتي ديالى وكركوك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجريمة المنظمة تصدر امرا بمنع دخول المحاصيل الممنوعة من منافذ الاقليم) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجريمة المنظمة تصدر امرا بمنع دخول المحاصيل الممنوعة من منافذ الاقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).