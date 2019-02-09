عبد المهدي: عمل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد لا يتضمن اي نفقات او هياكل اضافية

2019/02/09 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، ان الحكومة تعوّل كثيرا على المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في خدمة الدولة والمجتمع وحفظ المال العام والعمل وفق عمل مؤسساتي محكم، وانها تستمع لجميع الآراء لتشكيل المجلس وهي تكمل بعضها واصبحت نمط حياة نتفاعل معه بكل إيجابية.

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