بمناسبة العيد الوطني… الحلبوسي يبحث مع مسجدي تطوير العلاقات بين العراق وايران

2019/02/09 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد بحث رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، السبت، مع السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي، سبل تطوير العلاقات العراقية الايرانية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك بمناسبة العيد الوطني الايراني.وقال المكتب الاعلامي للحلبوسي في بيان تلقته /المعلومة/، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، زار سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد؛ لتقديم التهنئة بمناسبة ذكرى حلول […]

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