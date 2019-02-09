2019/02/09 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ليفربول يهزم بورنموث ويعود لصدارة الدوري الانكليزي

09/02/2019 20:04:00 PM |

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قدم ليفربول درسا من دروس كرة القدم بعد الفوز على بورنموث اليوم السبت 3-صفر ،في لقاء جرى على ملعب آنفيلد لحساب الجولة 26 من منافسات الدوري الانكليزي.

منذ البداية كانت السيادة ليفربولية وكأن المباراة تجري من طرف واحد بعد محاصرة بورنموث في ساحة لعبه ومحاصرة مرماه بفاصل من المتعة والفرص المتتالية، ولولا التكدس الدفاعي امام حلول ليفربول لصعب عد الاهداف، حتى الدقيقة 24 ومها هدف ليفربول الاول بواسطة المتألق ساديو ماني، واستمرت المتعة ونقل الكرة السريعة والضغط على مرمى بورنموث والهدف الثاني في الدقيقة 34 عن طريق جيورجينهو فاينالدوم ، واستمرت السيادة المطلقة والهجوم من طرف ليفربول حتى نهاية الشوط الاول 2- صفر لليفربول.

ولم يمهل محمد صلاح صورة الشوط الثاني ان تتوضح حتى جاء في الدقيقة الثالثة منه والـ 48 من المباراة بالهدف الثالث لليفربول، واستمر ليفربول في الافضلية واكتفى بالاهداف الثلاثة التي انتهت عندها المباراة من دون رد من بورنموث.

وبهذا الفوز عاد ليفربول الى صدارة قائمة المنافسة بـ 65 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن مانشستر ستي الذي وقف عند المركز الثاني.

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