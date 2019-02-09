الناصرية تحصد المركزين الثاني والثالث ببطولة العراق لطاولة المدارس

2019/02/09 | 20:32

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شبكة اخبار الناصرية:

حصد نادي مدرسة الناصرية التخصصي لكرة الطاولة المركزين الثاني والثالث ضمن فئتي البراعم والاشبال في بطولة العراق للطاولة المدرسية .





شبكة اخبار الناصرية:حصد نادي مدرسة الناصرية التخصصي لكرة الطاولة المركزين الثاني والثالث ضمن فئتي البراعم والاشبال في بطولة العراق للطاولة المدرسية .وقال مدرب النادي عقيل جبار لشبكة اخبار الناصرية ، ان اشبال مدرسة الناصرية حصدوا المركز الثاني بعد خسارتهم في النهائي مع مدرسة بغداد بهدفين لثلاثة اهداف .كما حصد براعم مدرسة الناصرية المركز الثالث في البطولة بعد خسارتهم من براعم بغداد بنفس النتيجة .وراى ان نتائج النادي كانت جيدة جدا مقارنة باعمارهم الصغيرة وكونهم يشاركون لاول مرة في بطولات وطنية شهدت منافسة كبيرة جدا .

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