رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة الجيوش الفرنسية جهود إستقرار العراق ومحاربة بقايا داعش

2019/02/09 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – عراق برس- 9 شباط / فبراير: استقبل رئيس مجلس الوزراءعادل عبدالمهدي بمكتبه الرسمي ، السبت ، وزيرة الجيوش الفرنسية السيدة فلورنس بارلي، وجرى بحث تطوير التعاون بين البلدين ودعم جهود استقرار العراق ومحاربة بقايا داعش ، والاوضاع في المنطقة .واعرب رئيس مجلس الوزراء عن اعتزازه بالعلاقات العراقية الفرنسية وشكره لمساندتها العراق في محاربة داعش وللتعاون الأمني والاستخباري والانساني وشؤون النازحين ” ، مؤكدا ، ان” الاوضاع الطبيعية تعود بالتدريج في ارجاء البلاد وان القوات الامنية تمسك بالمبادرة وان التعاون الاقليمي والدولي عامل مهم في القضاء على داعش الذي يشكل خطرا على الجميع.وﻻبد من التركيز الدعم والتعاون في المرحلة المقبلة على المجالات الاقتصادية وإعمار العراق واستقراره ، ومرحبا بالزيارات المتبادلة لكبار المسؤولين في البلدين لتحقيق ذلك” .

من جهتها ذكرت وزيرة الجيوش الفرنسية ، ان” فرنسا تنظر باحترام وتقدير للدور المحوري الذي يتميز به العراق وعلاقاته المتوازنة وأثر ذلك في حل مشاكل المنطقة ، مؤكدة دعم بلادها لاستقرار العراق والسعي لمواصلة جهود ملاحقة الارهاب وبقايا عصابة داعش ، الى جانب اهتمام القيادة الفرنسية بمواصلة التعاون مع الحكومة العراقية في توجهاتها لإعمار العراق وتطوير الخدمات والتعاون في المجالات التي تخدم تعزيز الأمن والتنمية والازدهار الاقتصادي .



انتهى اح

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