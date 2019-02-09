بينهم سارق “حقيبة نسائية”: اعتقالات تطال مطلوبين في بغداد

2019/02/09 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اعتقلت مديرية مكافحة اجرام محافظة بغداد، السبت، عددا من المتهمين بجرائم جنائية مختلفة وفق مذكرات قبض قضائية صادرة من المحاكم المختصة في مناطق متفرقة من العاصمة.وذكر اعلام عمليات بغداد في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (9 شباط 2019)، انه “تم القاء القبض على (٥) متهمين من قبل مكتب مكافحة اجرام […]

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