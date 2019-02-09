بالوثائق... اضراب عام لمعلمي العراق حتى تنفيذ المطالب

2019/02/09 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اصدرت نقابة المعلمين العراقيين قرارا بالاضراب العام عن العمل حتى تنفيذ مطالبهم.

واظهرت وثيقة للنقابة توجيهات واجراءات الاضراب العام ليومي 17 – 18 /2/2018 بعدم الذهاب الى المدارس وعدم دخول الصفوف حتى تلبية المطالب المشروعة للمعلمين والمعلمات.من جانبها اصدرت نقابة المعلمين في النجف الاشرف توجيها بالاضراب العام حتى اكمال ملف الاراضي المخصصة للمعلمين، والعمل بقانون الترفيع حسب الاختصاصـ فضلا عن تطوير الواقع التعليمي وتعيين المحاضرين.انتهى

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