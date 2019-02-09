هذا ما يستعد اليه ليفربول في ليلة عود الفرعون

2019/02/09 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} عاد محمد صلاح مهاجم ليفربول للتسجيل، وأسهم في فوز فريقه الكبير على بورنموث بثلاثية نظيفة في المرحلة 26، أعادت "الحُمر" إلى صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 65، متفوقا بفارق 3 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي، الذي يخوض الأحد مباراة قمة المرحلة أمام تشلسي.وافتتح ساديو ماني التسجيل لليفربول في الدقية 24 بضربة رأس، بعد عرضية من جيمس ملنر، وبعدها بعشر دقائق ضاعف جورجينيو فينالدوم حصيلة فريقه، بكرة ساقطة أرسلها ببراعة فائقة.وجاء الدور على صلاح بعد 3 دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، عندما تلقى هدية من زميله روبرتو فيرمينو، فاستلم وسدد بيسراه في شباك أرتور بوروك.وكاد قائد منتخب "الفراعنة" أن يضيف الهدف الشخصي الثاني والرابع لفريقه، عندما انطلق من جهة اليمين وسدد بقوة في العارضة.وكان آخر مباراة سجل بها صلاح في الدوري، أمام كريستال بالاس، في 19 يناير الماضي.ورفع النجم المصري رصيده من الأهداف في المسابقة إلى 17، ليعزز صدارته لقائمة الهدافين متفوقا بهدفين على بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم أرسنال.انتهى

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