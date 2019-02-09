لاليغا : كتيبة سولاري تواصل تحقيق النتائج الإيجابية وتنتزع المركز الثاني من أتلتيكو

2019/02/09 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – مدريد واصلت كتيبة المدرب الأرجنتيني سولاري تحقيق النتائج الإيجابية في الليغا الاسبانية، واقتنصت فوزاً ثميناً من “أتلتيكو مدريد” وانتزعت منه المركز الثاني بعد الفوز الكبير الذي حققه الفريق الملكي اليوم السبت 9 فبراير 2019 في الأسبوع الـ 23 من مسابقة الدوري الإسباني بثلاثة اهداف لهدف.أهداف الفريق الملكي سجل أولها البرازيلي كاسيميرو […]

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