بارزاني يبحث مع الخنجر إكمال الحكومة الجديدة بالعراق ودعم عبد المهدي

2019/02/09 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، اليوم السبت، مع رئيس المشروع العربي خميس الخنجر، الأوضاع السياسية وإكمال الحكومة العراقية الجديدة ودعم رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي.

وأفاد الموقع الرسمي للرئيس البارزاني في بيان بأنه استقبل اليوم "في مصيف صلاح الدين، رئيس المشروع العربي خميس الخنجر والوفد المرافق له".

وأضاف البيان أنه "خلال اللقاء جری بحث الأوضاع السیاسية وجهود إكمال الحكومة الجديدة في العراق ودعم رئيسها".

وأشار إلى أنه "في محور من اللقاء تم تبادل الآراء ووجهات النظر حيال ضمان الاستقرار في البلاد وإعادة إعمار المناطق المتضررة جراء الحرب مع داعش".

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