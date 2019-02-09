مادورو يرفض المساعدات الأميركية لفنزويلا ويصفها بالمسمومة

2019/02/09 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو رفضه دخول ما وصفه بالمساعدات

الأميركية المسمومة. وفي لقاء مع الصحافيين اتَّهم الولايات المتحدة ورئيسها بالوقوف وراء

محاولة تدمير استقلال بلاده وسيادتها بذريعة إيصال المساعدات

الإنسانية.كما أعرب مادورو عن استعداده لدعم أي إجراء يقود نحو الحوار

والتفاهم بين الفنزويليين،في المقابل، حثّ رئيس البرلمان الفنزويلي

خوان غوايدو السكان في كل البلديات على تنظيم صفوفهم من أجل إدخال

المساعدات رغم اعتراضات مادورو، داعياً أنصاره إلى التظاهر يوم الثاني

عشر من الشهر الحالي.وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية أعلن

غوايدو أنه سيفعل كل ما هو ضروري وفق تعبيره حتى بالمساعدة في تدخل

عسكري.

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