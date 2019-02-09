احتجاجات في الرقة تندد بالعدوان الأمريكي وتدعو الجيش للدخول

2019/02/09 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تظاهر سكان محافظتي دير الزور والرقة، تنديدا بالتواجد الأمريكي في

مناطقهم، داعين الجيش السوري إلى الدخول للمنطقة وإزالة الحواجز التي

نصبتها قوات سوريا الديمقراطية. ووثق مقطع فيديو تجمهر سكان مدينة الرقة وتنديدهم بما وصفوه بالعدوان

الأمريكي الفرنسي التركي، على الأراضي السورية، مطالبين بدخول الجيش

إلى المدينة، وكذلك دعوا الحكومة السورية إلى وصل الجسور، التي دمرها

الجيش الأمريكي، وإزالة المعابر، التي أقامها الأكراد.

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