القوات الأمنية تعتقل قيادي بارز بـ”داعش” شمالي الرمادي

2019/02/09 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني في محافظة الانبار،اليوم السبت، أن القوات الأمنية تمكنت من اعتقال احد ابرز قادة عناصر عصابات داعش الإرهابية شمالي مدينة الرمادي.وقال المصدر في

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