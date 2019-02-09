50 مليار دولار خسائر العراق من جولات التراخيص

2019/02/09 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة النفط والغاز النيابية،اليوم السبت، عن خسارة العراق اكثر من 50 مليار دولار جراء جولات التراخيص النفطية، مبينة ان اللجنة تمتلك ادلة ووثائق تؤكد

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