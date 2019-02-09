الدفاع النيابية تعلن عن جمع 70 توقيعا نيابيا لإخراج القوات الأمريكية

2019/02/09 | 20:46

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بغداد : سومر نيوز

أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، السبت، عن جمع 70 توقيعا حيا لأعضاء مجلس النواب لإخراج جميع...

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