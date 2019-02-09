التغيير تكشف عن استيلاء الأحزاب الحاكمة على مواد الإقليم المالية

2019/02/09 | 20:46

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بغداد : سومر نيوز

كشف القيادي في حركة التغيير صابر إسماعيل, السبت, عن ذهاب الإيرادات المالية الكبيرة في حكومة إ...

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