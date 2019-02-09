وزير الشباب: اللجنة الاولمبية العراقية تتحمل مسؤولية ما ستؤول اليه الرياضة العراقية

2019/02/09 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد وزير الشباب والرياضة احمد رياض، السبت، ان اللجنة الاولمبية العراقية تتحمل مسؤولية ما ستؤول اليه الرياضة العراقية، مبيناً أن الوضع القانوني للمكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية يعد غير شرعي على وفق قوانين الدولة.وقال العبيدي عطفاً على الإجتماع التشاوري الذي تم عقده اليوم وضم كل من الامين العام لمجلس الوزراء، مهدي العلاق، ووزير الشباب والرياضة، احمد رياض، ووزير التعليم العالي قصي السهيل، والخبير الرياضي، باسل عبدالمهدي، فضلاً عن رئيس اللجنة الاولمبية رعد حمودي والنائب الثاني لرئيس اللجنة الاولمبية فلاح حسن، بحسب بيان للوزارة، إن "الوضع القانوني للمكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية يعد غير شرعي على وفق قوانين الدولة، وعليه يتوجب تشكيل هيئة مؤقتة لإدارة ملف الاولمبية الى حين إقرار قانون اللجنة الاولمبية في مجلس النواب".واضاف ان "إصرار المكتب التنفيذي على إجراء الانتخابات يعد مخالفة صريحة لقوانين الدولة، ويتحمل القضاء مسؤولية الدفاع عن قراراته لا سيما وان العراق بلد يحترم مبدأ الفصل بين السلطات، وعلى الهيئة العامة أيضاً إحترام الدولة وقوانينها كونها صاحبة الدعم بكل اشكاله، لذا يتطلب من المكتب التنفيذي إرجاء الانتخابات والجلوس الى طاولة الحوار بغية اقرار قانون اللجنة الاولمبية واخذ الغطاء القانوني، لا سيما ان اللجنة الأولمبية الدولية التي نحترم قوانينها، تؤكد على عدم التدخل بالشأن الداخلي للبلدان المنضوية تحت لوائه".وبين انه "خلاف ذلك فإن المكتب التنفيذي يتحمل مسؤولية ما ستؤول إليه الرياضة العراقية".

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