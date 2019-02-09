محلل سياسي: عملية تحرير إدلب ستنطلق خلال أيام بعد انعقاد قمة أستانا

2019/02/09 | 20:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال حميدي، في تصريح للغدير، إن "تركيا فشلت في تطبيق بنود أستانا ما أدى الى سيطرة جبهة النصرة على إدلب بالكامل".وفيما يتعلق بالمنطقة الآمنة، قال حميدي إن "التعزيزات العسكرية التركية على الحدود السورية تأتي في اتجاهين ، الأول: نحو منطقة خفض التصعيد في إدلب ومرتبطة بمعركة إدلب المرتقبة، والثاني: نحو الحدود السورية باتجاه شرق الفرات ومرتبطة بإنشاء المنطقة الآمنة".وأضاف أن "الحكومة السورية لن تقبل أي دور للجيش التركي في هذه المنطقة ( الحدود السورية) التي من المقرر أن تنشئ فيها أنقرة منطقة آمنة"، مشيراً الى أن " الولايات المتحدة لا تريد التصادم مع تركيا لكي لا تخسرها لذلك سحب قواتها من سورية وتركت الوحدات الكردية لوحدها".وشدد المحلل السياسي السوري على ضرورة أن "تطلب الوحدات الحماية الدعم من الجيش السوري ولا تتأخر كما حدث في عفرين لمنع أي عملية عسكرية تركية ضدهم في منطقة شرق الفرات بذريعة محاربة المتمردين الاكراد".

انتهى.ص.هـ.ح.

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