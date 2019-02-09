دورتموند يفرط في تقدمه بثلاثية ويتعادل 3-3 مع هوفنهايم

2019/02/09 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه النادي الأهلي بطل مصر لكرة القدم انتقادات حادة للاتحاد المحلي على خلفية سماح الأخير بحضور مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الموقوف عن مزاولة أي نشاط رياضي، اجتماعا للأندية هذا الأسبوع.

وفي بيان مطول اثر اجتماع له السبت، أكد الأهلي رفضه أي تعديل في جدولة مبارياته المحلية على خلفية مطالبة بهذا الشأن من نادي بيراميدز، والتي كانت من نقاط البحث في الاجتماع الذي عقد الأربعاء.

وأفادت تقارير صحافية مصرية أن ممثل الأهلي غادر الاجتماع الذي عقد الأربعاء بعد دخول منصور إليه، اثر مشادة كلامية حادة بينهما.



وأكد النادي أنه سيرفع شكوى للاتحاد القاري للعبة (“كاف”) على خلفية حضور رئيس الزمالك المثير للجدل الاجتماع.

وأكد الأهلي “عدم المشاركة في أية أجتماعات كانت رسمية أو ودية لاتحاد الكرة وأن لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم و(الدولي) +فيفا+ والميثاق الأولمبي هي الحاكم لعلاقة النادي مع اتحاد الكرة ولجانه المختلفة بسبب انتهاك الاتحاد للوائح ومخالفته قرارات اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم وعدم اتخاذ موقف رادع تجاه تجاوزات رئيس الزمالك +الموقوف قانونًا+ بحق ممثل النادي الأهلي”.

وخصص الأهلي جزءا كبيرا من بيانه للحديث عن الاجتماع وجمع ممثلين للأندية للبحث في “تفاصيل استكمال الموسم الكروي”، والجدل الذي أثير حول مشاركة مرتضى منصور على رغم قرار الاتحاد الإفريقي (“كاف”) في أواخر أيلول/سبتمبر 2018، بوقفه لمدة عام.

وأكد النادي الأحمر “التقدم بشكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم لاتخاذ اللازم قانونًا حيال الاختراق الصارخ للوائح في أجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية وعدم الالتزام بقرار +كاف+ الذي صدر بحق رئيس الزمالك” لجهة إيقافه، والتقدم بشكوى أيضا للجنة الأولمبية المصرية بشأن المسألة ذاتها، علما بأن الأخيرة كانت قد قررت إيقافه أيضا.

وأكد الأهلي “عدم الاعتراف بأية قرارات تصدر عن اتحاد الكرة أو لجانه المختلفة تأتي نتيجة التوصيات التي تقدم بها رئيس الزمالك في اجتماع الأربعاء الماضي والذي أصبح باطلًا بحضوره”.

ويعد منصور الذي يرأس الزمالك منذ عام 2014، من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل في مصر، وغالبا ما يصدر تصريحات نارية بحق منتقديه.

رفض إعادة الجدولة

وتطرق الأهلي في بيانه الى مسألة جدولة مبارياته محليا، مؤكدا “التمسك الكامل بأداء مباريات الأهلي في بطولة الدوري وفقًا للترتيب في جدول الدوري المعلن من جانب اتحاد الكرة حتى يوم 30 مارس (آذار) المقبل والذي تم إخطار كافة الأندية به في 8 يناير (كانون الثاني) الماضي ولم تكن هناك اعتراضات من أي جانب”.

وأكد الأهلي أنه لم يطلب أي استثناء بحقه في هذا الجدول على رغم أنه “يؤدي مبارياته بشكل مضغوط (مباراة كل 72 ساعة) ويخسر جهود لاعبيه للإصابات”، مشددا على أن “هذه الفترة لا يتخللها أية مباريات للأهلي في بطولة الكأس حسبما جاء في المكاتبات الواردة إلينا”.

وشدد النادي على “الرفض القاطع لاستبدال أية مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس استجابة لضغوط أي طرف.



خاصة وأن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أي جهة وهو الأولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية”.

واليوم، أعلن الاتحاد المصري “تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز المحدد لها يوم 28 فبراير (شباط) الحالي إلى موعد بعد مباراة الأهلي والزمالك (المقررة في 30 آذار/مارس) مع إقامة مباريات الفرق الثلاثة (الزمالك وبيراميدز والأهلي) وفقا لترتيب المباريات في الجدول المعلن للمسابقة”.

وكان نادي بيراميدز المملوك من الرئيس السابق لهيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ، قد شكا في 31 كانون الثاني/يناير الماضي من الجدولة “غير المنطقية” لمباريات الدوري لاسيما للزمالك والأهلي، على خلفية أن الفريقين سيبدآن خوض مباريات الإياب قبل إكمال مباريات الذهاب، بعد تأجيل العديد منها بسبب التزامات الفريقين في بطولات عربية وقارية.

وحتى مساء الجمعة الثامن من شباط/فبراير، خاض كل من الزمالك المتصدر والأهلي الثالث 18 مباراة، في حين خاض بيراميدز الثاني 21.

وتأتي هذه التطورات بعد زيارة قام بها آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، الى مقر الزمالك هذا الأسبوع، حيث كان في استقباله مرتضى منصور وآلاف من المشجعين، بحسب ما نشر آل الشيخ عبر فيسبوك.

وفي بيانه، أعلن الأهلي “مقاطعة البطولات العربية القادمة بسبب الإساءات المتكررة من الرئيس الحالي للاتحاد العربي بحق مجلس إدارة الأهلي الممثل الشرعي للنادي”.

وشهدت العلاقة بين آل الشيخ والأهلي تباينا وجدلا في الفترة الماضية، بلغ أوجه بتوجيه مشجعي الفريق هتافات مسيئة له خلال مباراة في منافسات الموسم الماضي لدوري أبطال إفريقيا في أيلول/سبتمبر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دورتموند يفرط في تقدمه بثلاثية ويتعادل 3-3 مع هوفنهايم) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دورتموند يفرط في تقدمه بثلاثية ويتعادل 3-3 مع هوفنهايم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).