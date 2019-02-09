الحكومة الفلسطينية: أية خطوة لا تقرها منظمة التحرير لا يعول عليها ولا قيمة لها

2019/02/09 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر المتحدث باسم حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية يوسف المحمود من أن أية خطوة لا تقرها منظمة التحرير الفلسطينية لا يعول عليها ولا قيمة لها.

وقال المحمود في بيان صحفي اليوم السبت :” إن مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية تتمثل اليوم في ألاعيب تمرير صفقة القرن وما يشبه ذلك”.

وأضاف ” أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأن أي محاولة لتجاوز هذا المفهوم أو المساس به من أي طرف، من شأنها أن تصب في صالح المخططات الاستعمارية الجديدة التي تستهدف القضية الفلسطينية ووطننا العربي ومصالح ومقدرات شعبنا وأمتنا.

وأكد أن منظمة التحرير الفلسطينية هي عنوان شعبنا العربي الفلسطيني، وأن فلسطين والقدس عنوان نضال وكفاح شعبنا وأمتنا، وعنوان الكرامة والمجد العربي في مواجهة الاحتلال والمخططات الاستعمارية، وبالتالي فإن كافة أشكال وشبهات التطبيع هي خيانة للأمة العربية جمعاء كون فلسطين وعاصمتها القدس تمثل قضيتها المركزية الأولى.

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