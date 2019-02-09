رئيس مجلس النواب يهنىء الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعيدها الوطني

2019/02/09 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد؛ لتقديم التهنئة بمناسبة ذكرى حلول العيد الوطني للجمهورية الاسلامية.

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