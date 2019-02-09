ريال مدريد الى وصافة الدوري الاسباني بعد تجاوز عقبة الاتلتيكو بثلاثية

2019/02/09 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق ريال مدريد الانتصار بنتيجة (3-1) في ديربي العاصمة، ضد جاره اللدود أتلتيكو مدريد

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