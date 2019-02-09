عبدالمهدي: نعول على المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في حفظ المال العام

2019/02/09 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيل أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، التعويل على المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في خدمة الدولة والمجتمع وحفظ المال العام، مضيفاً أن "عمل المجلس لا يتضمن أية نفقات أو هياكل إضافية".وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن "عبدالمهدي ترأس اليوم اجتماع المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، مؤكداً ان مهمة المجلس هي التنسيق بين الهيئات الرقابية لتسريع الجهود واختصار الوقت من أجل تحقيق الأهداف، ولا يتضمن عمل المجلس أية نفقات او هياكل اضافية بل يعتمد على عمل المؤسسات القائمة وامكاناتها".وشدد عبدالمهدي على أن "الحكومة تعوّل كثيرا على المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في خدمة الدولة والمجتمع وحفظ المال العام والعمل وفق عمل مؤسساتي محكم ، وأنها تستمع لجميع الآراء لتشكيل المجلس وهي تكمل بعضها واصبحت نمط حياة نتفاعل معه بكل إيجابية".وأشار البيان إلى أنه "جرى خلال الاجتماع بحث العديد من الملفات المعروضة من الجهات الرقابية والقضائية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، إلى جانب تحديد آليات عمل المفتشين العامين".وأصدر عادل عبدالمهدي، في 29 كانون الثاني 2019 أمراً ديوانياً خاصاً بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق وتشكيلاته ومهامه، داعياً للالتزام الصارم بإفصاح المسؤولين المكلفين عن ممتلكاتهم، وخلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً.

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