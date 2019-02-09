2019/02/09 | 20:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك ناو أكد محافظ كركوك وكالة، راكان سعيد الجبوري، عدم تبليغهم بأي مستجدات بشأن اتفاقية عودة البيشمركة الى المحافظة، مبيناً أنها أخبار غير دقيقة.وقال الجبوري في مؤتمر صحفي عقده بمقر المجلس السياسي في كركوك، إن ” الملف الامني في محافظة كركوك يجب ان يدار اتحادياً والقوات الاتحادية أثبتت خلا سنة ونصف بانها تدير الامور […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ كركوك معلقاً حول عودة البيشمركة: لم نبلغ بأي اتفاق لعودتها والملف الأمني يجب أن يدار اتحادياً كركوك ناو.

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