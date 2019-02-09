2019/02/09 | 20:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/عمليات بغداد تعلن اعتقال عدد من المتهمين بجرائم جنائية مختلفة

09/02/2019 20:49:00 PM |

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واع بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، اعتقال عدد من المتهمين بجرائم جنائية مختلفة في العاصمة.

وقالت عمليات بغداد في بيان تلقته (وكالة أنباء الاعلام العراقي واع )إن "مديرية مكافحة اجرام محافظة بغداد تمكنت من القاء القبض على عدد من المتهمين بجرائم جنائية مختلفة وفق مذكرات قبض قضائية صادرة من المحاكم المختصة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد".

واضافت عمليات بغداد، "تم القاء القبض على (٥) متهمين من قبل مكتب مكافحة اجرام القدس مطلوبين بقضية (قتل) في منطقة الطالبية، كما تم القاء القبض على متهمين اثنين لقيامهم بسرقة مبلغ من المال قدره (٩٨٠٠) دولار امريكي ومصوغات ذهبية من داخل دار في منطقة الحرية، في حين اُلقي القبض على متهم لمحاولته دخول دار لغرض السرقة في منطقة حسينية المعامل شرقي بغداد، بالإضافة الى اعتقال متهمين اثنين مطلوبين وفق المادة 4/إرهاب ضمن مناطق "أبو غريب، التاجي" والقاء القبض على متهم لقيامه بسرقة (حقيبة نسائية) في منطقة الكاظمية".

وتابعت العمليات، أنه "تم تسليم جميع المتهمين الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل".

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