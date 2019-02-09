وزيرة الجيوش الفرنسية تؤكد لعبد المهدي دعم بلادها لـ”استقرار العراق”

2019/02/09 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

استقبل

رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم السبت، وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي،

في العاصمة بغداد.

وجاء

في بيان أورده المكتب الإعلامي لرئيس الوزار، تلقى “النور نيوز” نسخة

منه، أن “عبد المهدي استقبل في مكتبه ببغداد، وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي

في بغداد، وجرى بحث تطوير التعاون بين البلدين ودعم جهود استقرار العراق ومحاربة بقايا

داعش وأوضاع المنطقة”.

وأعرب

عبد المهدي، وفقاً للبيان، عن “اعتزازه بالعلاقات العراقية الفرنسية، وشكره لمساندتها

العراق في محاربة داعش وللتعاون الأمني والاستخباري والانساني وشؤون النازحين”،

مؤكداً أن “الأوضاع الطبيعية تعود بالتدريج في أرجاء البلاد، وأن القوات الأمنية

تمسك بالمبادرة وأن التعاون الإقليمي والدولي عامل مهم في القضاء على داعش الذي يشكل

خطراً على الجميع”.

ودعا

رئيس الوزراء، إلى “تركيز الدعم والتعاون في المرحلة المقبلة على المجالات الاقتصادية

وإعمار العراق واستقراره”، مرحّباً في الوقت نفسه، بـ “الزيارات المتبادلة

لكبار المسؤولين في البلدين لتحقيق ذلك”.

من جهتها،

ذكرت وزيرة الجيوش الفرنسية، بحسب البيان، أن “فرنسا تنظر باحترام وتقدير للدور

المحوري الذي يتميز به العراق وعلاقاته المتوازنة وأثر ذلك في حل مشاكل المنطقة”،

مؤكدة دعم بلادها لـ”استقرار العراق والسعي لمواصلة جهود ملاحقة الإرهاب وبقايا

عصابة داعش”.

وأشارت

بارلي، إلى أن “القيادة الفرنسية مهتمة بمواصلة التعاون مع الحكومة العراقية في

توجهاتها لإعمار العراق وتطوير الخدمات والتعاون في المجالات التي تخدم تعزيز الأمن

والتنمية والازدهار الاقتصادي”.

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