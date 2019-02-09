الريال يهزم اتلتيكو مدريد ويقفز لوصافة الليغا

2019/02/09 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:انتصر ريال مدريد بثلاثة اهداف لهدف في ديربي العاصمة، ضد جاره اللدود أتلتيكو مدريد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الليغا.وسجل الأهداف لريال مدريد كاسيميرو في الدقيقة 16، وراموس في الدقيقة 43، وبيل في الدقيقة 74، بينما سجل غريزمان هدف أتلتيكو في الدقيقة 25.

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده للنقطة 45 في المركز الثاني، ويتجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 44 نقطة في المركز الثالث.

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