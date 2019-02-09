دي بروينه: من المستحيل تكرار ما فعلناه الموسم الماضي ونسعى للرقم 98

2019/02/09 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم علي سمير تابعوه على تويتر أعرب كيفن دي بروينه صانع ألعاب مانشستر سيتي، أن فريقه عازم على جمع أكبر عدد ممكن من النقاط في الدوري الإنجليزي.سيتي يحتل المركز الثاني بجدول البريميرليج، متأخراً عن ليفربول المتصدر بفارق 3 نقاط.

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دي بروينه يعتقد أن فريقه يستطيع إنهاء الموسم الحالي على 98 نقطة كمجموع لكل مبارياته في البطولة.



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وقال البلجيكي:"نحن الآن في وضع جيد جداً في الدوري، كما هو واضح نريد إنهاء الموسم في المركز الأول".

هدف كاسيميرو الرائع 🔥 pic.twitter.com/WXLjG8FYwV— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 9, 2019وأضاف:"الطموحات كانت عالية العام الماضية وفعلنا ما لم نقم به من قبل، تكرار هذا الإنجاز شيء شبه مستحيل، حيث خسرنا 14 نقطة فقط من 38 مباراة".

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وتابع:"ليفربول أيضاً بنفس المكانة الموسم الماضي، ونحن أقبل بشيء قليل، نريد الوصول لرقم 98 نقطة ليكون إنجاز قريب مما فعلناه الموسم الماضي.

يُذكر أن رصيد سيتي الآن من النقاط 62 نقطة، ووصوله للرقم 98 يحتاج منه الفوز بجميع مبارياته المتبقية من الموسم الحالي.





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