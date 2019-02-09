2019/02/09 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ فاز فريق ريال مدريد في ديربي العاصمة، على جاره اللدود أتلتيكو مدريد، مساء اليوم السبت، بثلاثة اهداف لهدف، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الليغا.

وسجل الأهداف لريال مدريد البرازيلي كاسيميرو في الدقيقة 16، وراموس في الدقيقة 43، والويلزي غاريث بيل في الدقيقة 74، بينما سجل الفرنسي غريزمان هدف أتلتيكو في الدقيقة 25.

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده للنقطة 45 في المركز الثاني، ويتجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 44 نقطة في المركز الثالث.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريال مدريد يهزم اتلتيكو في ملعبه بثلاثية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريال مدريد يهزم اتلتيكو في ملعبه بثلاثية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).