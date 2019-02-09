“سوريا الديمقراطية” تتحدث عن “ليلة داعش الأخيرة”: لا مفاوضات

2019/02/09 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، السبت، أنها ستشن هجوما عسكريا على آخر جيوب تنظيم داعش في الضفة الشرقية لنهر الفرات عند قرية الباغوز التابعة لمنطقة هجين شرقي دير الزور، هذه الليلة.ونقلت “رويترز” عن مصطفى بالي، مدير المركز الإعلامي لـ”قسد” إن “المعركة ستنطلق مساء اليوم وستكون مهمتها القضاء على آخر بقايا التنظيم الإرهابي”، […]

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