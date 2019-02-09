ملحد يعلن استعداده “دخول الإسلام” من أجل عيون “محمد صلاح”!

2019/02/09 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اثار اللاعب المصري المحترف في الدوري الانجليزي, السبت, ردود أفعال صاخبة وسط جمهور الدوري الانجليزي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر, بعد تسجيله هدفا في مرمى بورنموث, لصالح فريقه ليفربول, حتى ان احد المغردين قال انه ملحد ولكنه مستعد للدخول في الاسلام لو دعاه صلاح لذلك! وانهالت الاشادات على صلاح, بعد عودته مرة […]

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