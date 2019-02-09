إيقاف تعيينات التربية الى اشعار اخر

2019/02/09 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة المالية إيقاف جميع التعيينات الصادرة عن وزارة التربية الى اشعار اخر.وذكر مصدر، ان "وزارة المالية قررت إيقاف جميع التعيينات الصادرة عن وزارة التربية الى اشعار اخر لوجود خلل في الضوابط".

يذكر ان مجلس النواب قد اعترض على ضوابط التعيينات في التربية في وقت سبق اليوم.



انتهى/ ف

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